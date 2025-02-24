В течение суток на фронте более 80 боев: Генштаб о ситуации на фронте

По состоянию на 22:00, 23 февраля, на фронте в течение суток зафиксировали 81 бой. Украинские военные продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сегодня российские захватчики нанесли 38 авиационных ударов, применив 57 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 928 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг, при поддержке авиации, атаковал дважды в сторону Волчанска и Западного, один бой еще продолжается.

На Купянском направлении противник проводил три штурма позиций наших защитников в районе Загрызово и в направлении Богуславки. Украинские защитники отбили одну атаку, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполовка, Кузьмино и в направлении Нового, Шийковки, Новоплатоновки, Зеленой Долины, Чернещины. Сейчас продолжается одно боестолкновение. Авиаудару подвергся Славянск.

Силы обороны отражают одно наступательное действие захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра и в направлении Александро-Шультино, одна атака отбита украинскими воинами. Авиаудару подверглась Рай-Александровка.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Крымское, четыре атаки еще продолжаются.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 22 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Луч, Котлино, Андреевка, Богдановка, Улаклы, Новосергиевка, Молодецкое, Леонтовичи, Покровск, Миролюбовка и Водяное Второе, два боестолкновения продолжаются. Авиационным ударам подверглись Комар, Алексеевка, Зверево, Лисовка и Мирноград.

"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 340 оккупантов, 190 из них - безвозвратно. Также уничтожено 13 единиц автомобильной техники, антенну БпЛА, миномет, пушку, две баги, кроме того, значительно повреждена одна боевая бронированная машина, четыре единицы автомобильной техники и три пушки захватчиков", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинскими подразделениями отражено десять вражеских атак вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое, еще одна атака продолжается.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подверглись Зеленое Поле и Гуляйполе.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку в районе Степного. Каменское было атаковано НАРами.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 19 штурмов позиций украинских подразделений, два боестолкновения еще продолжаются. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 23 управляемые бомбы, и совершил 346 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.