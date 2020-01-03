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Три прокурори у справах Майдану пройшли співбесіди і залишаються на займаних посадах

Новини » Суспільство     03.01.2020 - 00:15
Три прокурори у справах Майдану пройшли співбесіди і залишаються на займаних посадах
Фото: будівля ГПУ (РБК-Україна)

за результатами співбесід на керівні посади Офісу генпрокурора зарахували 36 осіб

Прокурори у справах Майдану Ігор Земсков, Денис Іванов і Яніс Симонов успішно пройшли співбесіди в Офісі генерального прокурора і залишаються на займаних посадах. Результати опубликовані на сайт відомства.

Загалом за результатами співбесід на керівні посади Офісу генпрокурора зарахували 36 осіб, відмовили чотирьох.

У коментарі hromadske прокурор Ігор Земсков не став розголошувати деталі співбесіди, адже "більшість питань стосувалися розслідувань".

Он обійняв посаду заступника начальника третього відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

Земсков зазначив, що продовжить займатися процесуальним керівництвом під час досудового розслідування і підтриманням обвинувачення у провадженнях у справах Майдану, де він старший групи прокурорів.

Нагадаємо, 2 січня новим керівником відділу з розслідування справ Майдану був призначений Олександр Буряк, який до цього обіймав посаду заступника директора Державного бюро розслідувань..

Як відомо, 26 грудня Генеральна прокуратура України провела слідчий експеримент у справі про розстріли на Майдані в 2013-2014 роках.

Крім того, згідно з прийнятими процесуальними рішеннями фактично передали за підслідністю до НАБУ 20 кримінальних проваджень. Процес передачі проваджень триває.

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