ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Три прокурора по делам Майдана прошли собеседования и остаются на занимаемых должностях

Новости » Общество     03.01.2020 - 00:15
Три прокурора по делам Майдана прошли собеседования и остаются на занимаемых должностях
Фото: здание ГПУ (РБК-Украина)

по результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек

Прокуроры по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях. Результаты опубликовані на сайте ведомства.

В целом по результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, отказали четырем.

В комментарии hromadske прокурор Игорь Земсков не стал разглашать детали собеседования, ведь "большинство вопросов касались расследований".

Он занял должность заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Земсков отметил, что продолжит заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах по делам Майдана, где он старший группы прокуроров.

Напомним, 2 января новым руководителем отдела по расследованию дел Майдана был назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований..

Как известно, 26 декабря Генеральная прокуратура Украины провела следственный эксперимент по делу об расстрелах на Майдане в 2013-2014 годах.

Кроме того, согласно принятых процессуальных решений фактически передали по подследственности в к НАБУ 20 уголовных производств. Процесс передачи производств продолжается.

В ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана В деле "экс-беркутовцев" к ГПУ обратились представители потерпевших
Новости Украины расследованиеМайданпрокурор
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь