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Три проблемы. Подоляк рассказал, что мешает ускорению справедливой финализации войны

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Среда 16 августа 2023 14:25
Три проблемы. Подоляк рассказал, что мешает ускорению справедливой финализации войны Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ускорению справедливой финализации войны мешает, в частности, обход санкций и производство ракет в РФ, задержка поставок оружия Украине и отсутствие решений по изоляции высшего руководства страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Три проблемы, по мнению Подоляка, требуют ужесточения решений для ускорения справедливой финализации войны:

  1. Обход санкций и производство ракет в России. Решение: либо официальное изменение статуса России на террористическое государство, либо жесткие вторичные санкции против частных посредников.
  2. Снабжение оружия в Украину. Решение: математический анализ размеров оборонных систем России, складских и логистических возможностей. А также передача Украине оптимальных объемов дальнобойных ракет, снарядов, систем разминирования, фронтовых систем ПРО в соответствии с потребностями.
  3. Изоляция высшего руководства России резко уменьшит возможности для дипломатического маневра и станет сигналом для нейтральных стран. Решение: отказ от каких-либо прямых коммуникаций, ордера разных юрисдикций на аресты за соучастие в совершении преступлений.

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