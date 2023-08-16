Три проблеми. Подоляк розповів, що заважає прискоренню справедливої фіналізації війни
Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (Getty Images)
Прискоренню справедливої фіналізації війни заважає, зокрема, обхід санкцій і виробництво ракет у РФ, затримки постачання зброї Україні та відсутність рішень щодо ізоляції вищого керівництва країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.
Три проблеми, на думку Подоляка, які вимагають посилення рішень для прискорення справедливої фіналізації війни:
- Обхід санкцій та виробництво ракет у Росії. Рішення: або офіційна зміна статусу Росії на терористичну державу, або жорсткі вторинні санкції проти приватних посередників.
- Постачання зброї в Україну. Рішення: математичний аналіз обсягів оборонних систем Росії, складських і логістичних можливостей. А також передача Україні оптимальних обсягів далекобійних ракет, снарядів, систем розмінування, фронтових систем ПРО відповідно до потреб.
- Ізоляція найвищого керівництва Росії, що різко зменшить можливості для дипломатичного маневру та стане сигналом для нейтральних країн. Рішення: відмова від будь-яких прямих комунікацій, ордери різних юрисдикцій на арешти за співучасть у скоєнні злочинів.
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