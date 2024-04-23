Три причины. Столтенберг объяснил, почему США выгодно быть надежным союзником в НАТО

Соединенные Штаты Америки, вероятно, останутся надежным союзником в НАТО, независимо от того, каким будет результат президентских выборов в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции с премьером Британии Риши Сунаком.

Столтенберг ожидает, что США продолжат оставаться верным союзником в НАТО по трем причинам. Первая причина, по мнению генсека, - наличие более 30-ти государств-союзников соответствует интересам национальной безопасности США. Таким образом страна является более сильной и безопасной. Столтенберг добавил, что вторая причина состоит в широкой поддержке членства США в НАТО среди конгрессменов и общественности. Это показывают результаты опросов. И третья причина, о которой заявил генсек, заключается в том, что бывший президент США Дональд Трамп критиковал не членов НАТО, а их недостаточные расходы на Североатлантический альянс. Но в 2024 году, как добавил Столтенберг, более двух третей членов Альянса выделят по меньшей мере 2% от ВВП, что является общепринятой нормой в НАТО.