ua en ru
Ср, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Три причини. Столтенберг пояснив, чому США вигідно бути надійним союзником у НАТО

Вівторок 23 квітня 2024 22:51
UA EN RU
Три причини. Столтенберг пояснив, чому США вигідно бути надійним союзником у НАТО Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки, ймовірно, залишаться надійним союзником у НАТО, незалежно від того, яким буде результат цьогорічних президентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на пресконференції з прем'єром Британії Ріші Сунаком.

Столтенберг очікує, що США продовжать залишатися вірним союзником з трьох причин.

Перша причина, на думку генсека, - наявність понад 30 держав-союзників відповідає інтересам національної безпеки США. Таким чином країна є сильнішою та безпечнішою.

Столтенберг додав, що друга причина полягає у широкій підтримці членства США в НАТО серед конгресменів та громадськості. Це свідчать результати опитувань.

І третя причина, про яку заявив генсек, полягає в тому, що колишній президент США Дональд Трамп критикував не членів НАТО, а їхні недостатні витрати на Північноатлантичний альянс.

Але у 2024 році, як додав Столтенберг, понад дві третини членів Альянсу виділять щонайменше 2% ВВП, що є загальноприйнятою нормою в НАТО.

Загрози Трампа

Нагадаємо, раніше екс-президент США Дональд Трамп почав погрожувати європейським країнам НАТО, що не допомагав би їм у разі, якби Росія розпочала війну. Таку позицію він пояснив тим, що більшість держав-членів Альянсу не виконують своїх обов'язків щодо оборонних витрат.

У відповідь президент США Джо Байден різко розкритикував таку позицію Трампа і зазначив, що колишній американський лідер є загрозою для всієї країни.

Заяви колишнього президента США викликали побоювання серед європейських країн НАТО, оскільки цього року в США відбудуться вибори, на яких головним кандидатом від республіканців є сам Трамп.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки Єнс Столтенберг
NEWS
Сенат США зібрався щодо допомоги Україні: чому можуть не проголосувати сьогодні
Сенат США зібрався щодо допомоги Україні: чому можуть не проголосувати сьогодні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме