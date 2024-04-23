Три причини. Столтенберг пояснив, чому США вигідно бути надійним союзником у НАТО
Сполучені Штати Америки, ймовірно, залишаться надійним союзником у НАТО, незалежно від того, яким буде результат цьогорічних президентських виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на пресконференції з прем'єром Британії Ріші Сунаком.
Столтенберг очікує, що США продовжать залишатися вірним союзником з трьох причин.
Перша причина, на думку генсека, - наявність понад 30 держав-союзників відповідає інтересам національної безпеки США. Таким чином країна є сильнішою та безпечнішою.
Столтенберг додав, що друга причина полягає у широкій підтримці членства США в НАТО серед конгресменів та громадськості. Це свідчать результати опитувань.
І третя причина, про яку заявив генсек, полягає в тому, що колишній президент США Дональд Трамп критикував не членів НАТО, а їхні недостатні витрати на Північноатлантичний альянс.
Але у 2024 році, як додав Столтенберг, понад дві третини членів Альянсу виділять щонайменше 2% ВВП, що є загальноприйнятою нормою в НАТО.
Загрози Трампа
Нагадаємо, раніше екс-президент США Дональд Трамп почав погрожувати європейським країнам НАТО, що не допомагав би їм у разі, якби Росія розпочала війну. Таку позицію він пояснив тим, що більшість держав-членів Альянсу не виконують своїх обов'язків щодо оборонних витрат.
У відповідь президент США Джо Байден різко розкритикував таку позицію Трампа і зазначив, що колишній американський лідер є загрозою для всієї країни.
Заяви колишнього президента США викликали побоювання серед європейських країн НАТО, оскільки цього року в США відбудуться вибори, на яких головним кандидатом від республіканців є сам Трамп.
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