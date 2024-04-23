Три причини. Столтенберг пояснив, чому США вигідно бути надійним союзником у НАТО

Сполучені Штати Америки, ймовірно, залишаться надійним союзником у НАТО, незалежно від того, яким буде результат цьогорічних президентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на пресконференції з прем'єром Британії Ріші Сунаком.

Столтенберг очікує, що США продовжать залишатися вірним союзником з трьох причин. Перша причина, на думку генсека, - наявність понад 30 держав-союзників відповідає інтересам національної безпеки США. Таким чином країна є сильнішою та безпечнішою. Столтенберг додав, що друга причина полягає у широкій підтримці членства США в НАТО серед конгресменів та громадськості. Це свідчать результати опитувань. І третя причина, про яку заявив генсек, полягає в тому, що колишній президент США Дональд Трамп критикував не членів НАТО, а їхні недостатні витрати на Північноатлантичний альянс. Але у 2024 році, як додав Столтенберг, понад дві третини членів Альянсу виділять щонайменше 2% ВВП, що є загальноприйнятою нормою в НАТО.