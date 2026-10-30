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В Киеве уже строят переправы через Днепр: когда заработают первые мосты

11:34 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Киеве уже строят переправы через Днепр: когда заработают первые мосты Фото: министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник (facebook.com/mykola.kalashnyk)
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В Киеве уже приступили к строительству дополнительных переправ через Днепр. Первые мосты начнут работать в начале 2027 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник рассказал во время часа вопросов правительству.

Министр отметил, что в течение последнего месяца Россия системно атакует мостовую инфраструктуру Украины, пытаясь нарушить транспортное сообщение и логистику.

Зафиксированы массированные поражения в Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове.

По словам Калашника, "времени на раскачку нет, поэтому должны принимать оперативные решения".

"Среди них есть принятый правительственный проект, который обеспечил быстрое строительство альтернативных мостовых переправ через реки, в том числе через Днепр, в целом предусматривается реализация 21 мостовой переправы, работы в Киеве уже начаты", - сообщил министр.

Он уточнил, что первые мосты будут работать в начале 2027 года. Всю эту работу также взяли на себя центральные власти.

Напомним, Россия начала часто бить по мостам через Днепр в Киеве.

В этой связи правительство приняло решение начать строительство резервных дамб и понтонных переправ через Днепр, а в перспективе рассматривают и сооружение тоннеля.

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