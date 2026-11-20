В результате баллистической атаки 20 ноября в Киеве повреждены Подольско-Воскресенский и Дарницкий мосты, повторное попадание произошло в Южный мост. Движение между берегами столицы затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Из-за усложненного движения между берегами Кличко призвал жителей без острой необходимости не выезжать в город на собственных авто. Учреждения и предприятия, где есть возможность, мэр попросил перевести работников на дистанционную работу.

Россияне атакуют столичные мосты не в первый раз. В ночь на 27 октября оккупанты повредили Южный мост, выпустив по немунесколько баллистических ракет,ака а 7 ноября после удара закрыли движение по Северному мосту.

Из-за таких атак правительство начало строить резервные переправы через Днепр. По словам министра Николая Калашника, первые две из восьми запланированных должны заработать до конца февраля.