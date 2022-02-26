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Альтернативи мобільного зв'язку. На випадок непередбачених ситуацій

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Субота 26 лютого 2022 14:22
Альтернативи мобільного зв'язку. На випадок непередбачених ситуацій Альтернативи мобільного зв'язку. На випадок непередбачених ситуацій (Фото: facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Сергій Сурепін

Мобільні оператори України повідомляють, що зв'язок буде працювати стабільно при будь-якій обстановці в результаті війни Росії проти України. Правда, щоб забезпечити себе зв'язком у разі кібератак-є альтернативи.

Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Радіостанція

Альтернатива мобільного зв'язку-радіостанції. Це дозволить підтримувати канал комунікації на відстані до 10-15 кілометрів. Спілкуватися можна з усіма, у кого є рації. Варто використовувати станції, які підтримують діапазони VHF (136-174 МГц) і UHF (400-470 МГц).

Головна перевага радіостанції-мобільність і можливість працювати в широкому діапазоні частот. У деяких станціях є можливість прослуховувати звичайний FM.

Стаціонарна Телефонія

Найпростіший і ефективний спосіб з'єднання двох пристроїв-протягнути кабель між ними. Стаціонарні телефони з'єднуються практично безпосередньо.

Кабелі "Укртелекому" прокладаються через підземні комунікації. Це ускладнює їх пошкодження при обстрілі. Важлива перевага-резервне живлення, так як телефони можуть харчуватися безпосередньо від телефонної лінії.

Супутникові телефони

Супутникові телефони дозволяють підтримувати зв'язок з людьми на будь-якій відстані. Їх робота не залежить від наземних комунікацій. Вплинути на їх роботу можуть спеціалізовані глушилки зв'язку.

Раніше РБК-Україна писало, що зараз відбувається у зв'язку з війною Росії проти України.

Також РБК-Україна повідомляло, що Українська криптоспільнота просить дати інформацію про гаманці російських і білоруських політиків.

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