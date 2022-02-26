Альтернативи мобільного зв'язку. На випадок непередбачених ситуацій

Мобільні оператори України повідомляють, що зв'язок буде працювати стабільно при будь-якій обстановці в результаті війни Росії проти України. Правда, щоб забезпечити себе зв'язком у разі кібератак-є альтернативи.

Радіостанція

Альтернатива мобільного зв'язку-радіостанції. Це дозволить підтримувати канал комунікації на відстані до 10-15 кілометрів. Спілкуватися можна з усіма, у кого є рації. Варто використовувати станції, які підтримують діапазони VHF (136-174 МГц) і UHF (400-470 МГц).

Головна перевага радіостанції-мобільність і можливість працювати в широкому діапазоні частот. У деяких станціях є можливість прослуховувати звичайний FM.

Стаціонарна Телефонія

Найпростіший і ефективний спосіб з'єднання двох пристроїв-протягнути кабель між ними. Стаціонарні телефони з'єднуються практично безпосередньо.

Кабелі "Укртелекому" прокладаються через підземні комунікації. Це ускладнює їх пошкодження при обстрілі. Важлива перевага-резервне живлення, так як телефони можуть харчуватися безпосередньо від телефонної лінії.

Супутникові телефони

Супутникові телефони дозволяють підтримувати зв'язок з людьми на будь-якій відстані. Їх робота не залежить від наземних комунікацій. Вплинути на їх роботу можуть спеціалізовані глушилки зв'язку.