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Єврокомісія запропонує ввести паспорт COVID-вакцинації до літа

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 01 березня 2021 15:45
Єврокомісія запропонує ввести паспорт COVID-вакцинації до літа Фото: паспорт і сертифікат вакцинації (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

Єврокомісія запропонує розробити і ввести паспорт вакцинації від коронавірусу до літа. Це може дати можливість відновити туристичні поїздки в літній сезон.

Про це повідомляє Reuters.

В документі можуть міститися дані про вакцинацію громадянина, а також результати тестів на коронавірус для тих, хто ще не прищепився. В ньому може бути й інформація про одужання перехворілих коронавірусом.

Головними лобістами затвердження паспорта вакцинації є Іспанія і Греція, які хочуть приймати туристів влітку після карантинного періоду в сезоні 2020 року. У той же час, деякі країни на зразок Бельгії та Франції, вважають, що дозвіл поїздок тільки для щеплених буде нечесним. До того ж, ще не у всіх країнах була доведена ефективність вакцини.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що паспорта вакцинації від COVID-19 не повинні використовуватися для міжнародних поїздок. Оскільки поки що не відомо, якою мірою вакцини захищають людство від поширення коронавірусу.

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