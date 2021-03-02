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МЗС Бельгії виступає проти паспортів COVID-вакцинації для мандрівників

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 02 березня 2021 14:22
МЗС Бельгії виступає проти паспортів COVID-вакцинації для мандрівників Фото: Софі Вільмес (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес виступила категорично проти зв'язку вакцинації від коронавіруса зі свободою пересування у Європі. На її думку, якщо такий документ буде використовуватися для обмежень на поїздки, тоді він буде відповідати меті, з якої він створюється.

Про це повідомляє Euractiv.

За словами Вільмес, ідея "стандартизованої європейської системи, яка дозволяє кожній людині збирати інформацію про свою вакцинації і тестах в єдиному цифровому документі (сертифікаті)" є хорошою.

Проте пропуск буде виходити за рамки "цілі сертифікату", оскільки останній вказує, чи були ви вакциновані або буде тест на коронавірус негативним, в той час, як пропуск може означати обмеження на поїздки.

"Для Бельгії не може бути й мови про те, щоб пов'язати вакцинацію зі свободою пересування у Європі. Повагу принципу недискримінації є тим більш фундаментальним, оскільки вакцинація не є обов'язковою, і поки немає спільного доступу до вакцини", - зазначила вона.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонує розробити і ввести паспорт вакцинації від коронавіруса до літа. Це може дати можливість відновити туристичні поїздки в літній сезон.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що паспорта вакцинації від COVID-19 не повинні використовуватися для міжнародних поїздок. Оскільки поки що не відомо, якою мірою вакцини захищають людство від поширення коронавіруса.

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