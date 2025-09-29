ua en ru
Три страны направили в Копенгаген военных для защиты саммита ЕС от дронов

Дания, Понедельник 29 сентября 2025 15:13
Три страны направили в Копенгаген военных для защиты саммита ЕС от дронов Фото: Копенгаген защитят от российских дронов
Автор: Александр Белоус

В Данию прибывают военные из Франции, Германии и Швеции для защиты от беспилотников. Это решение связано с недавними атаками дронов на аэропорты страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В среду Копенгаген примет лидеров ЕС, а в четверг там состоится встреча более широкой Европейской политического сообщества, в которое входят 47 стран. Власти страны уже усилили охрану, учитывая угрозу атак.

Дроны парализовали аэропорты

На прошлой неделе беспилотники нарушили работу шести аэропортов Дании, включая Копенгаген, крупнейший в Северной Европе. Премьер-министр Метте Фредериксен назвала это гибридной атакой против своей страны.

Хотя официально Копенгаген не указал на конкретного виновника, Фредериксен заявила, что главным источником угрозы для Европы является Россия. В Кремле причастность отрицают.

Поддержка союзников

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что страна направит системы "Counter-UAS" и уже передала Дании несколько радиолокационных установок. Шведская полиция также отправит силы в Копенгаген, а к обеспечению безопасности подключатся и норвежские правоохранители.

Франция выделит военный вертолет Fennec и группу из 35 специалистов для работы с противодронными системами. Германия направит около 40 солдат, которые займутся обнаружением и нейтрализацией беспилотников.

НАТО усиливает присутствие

Операция в Копенгагене будет продолжаться до 7 октября, сообщили в правительстве Германии. Солдаты прибудут с необходимым оборудованием для противодействия угрозе.

В воскресенье Дания запретила полеты гражданских дронов после того, как беспилотники были замечены рядом с военными объектами. НАТО в ответ на ситуацию усилило свою миссию в Балтийском море, а немецкий фрегат прибыл в Копенгаген для контроля воздушного пространства.

Напомним, 1 октября в Копенгагене пройдет неформальный саммит лидеров Евросоюза, на котором обсудят новую стратегию обороны. Предполагается, что на саммите военных возможностей ЕС обсудят создание "стены дронов" для обнаружения, отслеживания и уничтожения беспилотников, а также проекты для быстрого реагирования на вторжение самолетов в небо Европы.

По информации The Times, в НАТО готовятся к усилению правил применения силы против России. Речь идет о переходе от миссии патрулирования к полноценной системе ПВО.

Дания Евросоюз НАТО
