Три категории целей: JP выяснило детали об энергообъектах Израиля, которые РФ "слила" Ирану

Российская разведка предоставила Ирану подробный перечень из 55 объектов энергетической инфраструктуры на Израиле. Они разделены на три категории, в зависимости от стратегической важности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

Поскольку Израиль не импортирует электроэнергию из соседних стран, российская разведка сообщила Ирану, что повреждение даже нескольких центральных компонентов может спровоцировать полный и длительный энергетический коллапс . Предполагается, что он приведет к массовым отключениям электроэнергии и техническим сбоям.

Российская оценка уязвимости Израиля заключается в том, что в отличие от многих европейских стран, израильская энергосистема характеризуется высокой степенью изоляции.

Согласно полученным данным, целевые объекты разделены на три категории в зависимости от их стратегической важности:

Издание со ссылкой на источник, приближенный к разведке Украины, пишет, что полученная информация позволяет Ирану наносить высокоточные ракетные удары по энергетической сети Израиля.

Вчера, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор передала Тегерану спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля. По его словам, эти данные помогают Ирану наносить удары по гражданской инфраструктуре Израиля.

Зеленский также отметил, что Россия передает Ирану весь опыт, приобретенный во время войны против Украины. В качестве примера он привел дроны "Шахед", которые впоследствии стали для россиян привычным инструментом ударов, но уже в других модификациях.

Отметим, недавно The Washington Post сообщало, что Москва передает Тегерану информацию о расположении американских военных объектов на Ближнем Востоке.