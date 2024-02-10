Масштабный пожар, эвакуация и погибшие. Что известно об ударе по АЗС в Харькове

В ночь на 10 февраля россияне атаковали автозаправочную станцию (АЗС) в Харькове во время очередной массированной атаки на Украину. Удар террористов спровоцировал масштабный пожар, который, в том же числе, привел к гибели людей.

Все подробности российского удара по АЗЕ в Харькове - в материале РБК-Украина .

Во время подготовки материала использовались Telegram-каналы Воздушных сил Украины, городского головы Харькова Игоря Терехова, Харьковской областной прокуратуры, начальника Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова и "Суспільне", данные Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Харьковской области, карты воздушных тревог

Массированная атака на Украину

В ночь на 10 февраля террористы применили против Украины 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131. Враг запускал дроны из:

Балаклавы, Крым;

мыса Чауда, Крым;

Курская область, Россия.

Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская область.

К отражению нападения были привлечены:

подразделения зенитных ракетных войск;

подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины;

средства радиоэлектронной борьбы

Во время боевой работы защитникам удалось уничтожить 23 вражеских дрона в пределах Одесской и Харьковской областей.

Атака на Харьков

В Харьковской области с 21:24 до 23:17 была объявлена воздушная тревога. Около 22:51, как сообщал корреспондент РБК-Украина, в административном центре прогремели два взрыва.

Кроме того, Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о движении "Шахедов" в сторону Харькова.

Уже через несколько минут мэр Игорь Терехов заявил о террористических ударах по гражданской инфраструктуре административного центра.

Как позже рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, попадание зафиксировали в Немышлянском районе города.

Удар по АЗС

После часа ночи Терехов рассказал первые подробности удара россиян по АЗС. По его словам, в результате разлива топлива образовался масштабный пожар, который на тот момент охватил 14 частных жилых домов.

"На месте ликвидации последствий вражеских ударов от ГСЧС работало 200 спасателей и 38 единиц техники. Из жилых домов частного сектора были спасены 4 человека из них 2 детей и эвакуированы 50 человек. Пожарные предотвратили распространение пламени на жилые и другие здания", - рассказывает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Он добавил, что сотрудники ГСЧС продолжают бороться с огнем и искать возможных пострадавших. На месте событий работали все соответствующие коммунальные службы.

Фото: россияне ударили по АЗЕ в Харькове (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Прокурор Харьковской области Александр Фильчаков рассказал о том, что в результате атаки россияне на Харьков один из гражданских получил 40% ожогов тела. Пострадавший госпитализирован.

Первая жертва российских ударов

После двух ночи Харьковская областная прокуратура сообщила об одном погибшем в результате удара террористов по административному центру.

Фильчаков отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются, однако предупредил, что количество пострадавших может увеличиваться.

Также позже появилось видео последствий удара россиян по Харькову.

Число погибших возросло до семи, среди них дети

По состоянию на 08:13, как рассказал Синегубов, известно о гибели 7 человек, среди которых трое детей:

7 лет;

4 лет;

младенца около 6 месяцев.

"В одном из частных домов обнаружили тела 5 человек, среди которых 3 детей. На другом объекте - еще двое погибших", - рассказал глава ОГА,

Также он добавил, что в результате масштабного пожара полностью сгорели 15 жилых домов. Ликвидация последствий продолжается, пожары локализованы.

Как рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, спасатели спасли от распространения огня 25 домов.