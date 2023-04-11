Три часа адского боя. Пограничники показали, как защищают Бахмут (видео)

Украинские пограничники рьяно защищают Бахмут Донецкой области, где ведутся ожесточенные бои. Так, один из них длился около трех часов и силы противника превышали численность бойцов ГСПУ, но это не помешало им отбить атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

По данным пограничников, благодаря умелому использованию гранатометов и стрелкового оружия наступление оккупантов отбили, а раненых эвакуировали в безопасную зону.

Так, шесть пограничников Луганского отряда в течение трех часов удерживали позиции и отражали атаки противника.

Напомним, по данным Института изучения войны, ВСУ настолько истощили силы "Вагнера", что российское военное командование было вынуждено перебросить в Бахмут части ВДВ. При этом российским десантникам передали системы "Солнцепек" для наступления.

Кроме того, россияне начали перекидывать свою технику и боекомплект из-под Угледара в сторону Донецка и Бахмута. Часть техники отправляют в Новоазовск.

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