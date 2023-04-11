ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Три часа адского боя. Пограничники показали, как защищают Бахмут (видео)

Новина українською →
Донбасс, Вторник 11 апреля 2023 16:08
Три часа адского боя. Пограничники показали, как защищают Бахмут (видео) Фото: пограничники показали, как защищают Бахмут Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники рьяно защищают Бахмут Донецкой области, где ведутся ожесточенные бои. Так, один из них длился около трех часов и силы противника превышали численность бойцов ГСПУ, но это не помешало им отбить атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Так, шесть пограничников Луганского отряда в течение трех часов удерживали позиции и отражали атаки противника.

"Из-за опасности полного окружения прибыло подкрепление - группа огневой поддержки", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, благодаря умелому использованию гранатометов и стрелкового оружия наступление оккупантов отбили, а раненых эвакуировали в безопасную зону.

Напомним, по данным Института изучения войны, ВСУ настолько истощили силы "Вагнера", что российское военное командование было вынуждено перебросить в Бахмут части ВДВ. При этом российским десантникам передали системы "Солнцепек" для наступления.

Кроме того, россияне начали перекидывать свою технику и боекомплект из-под Угледара в сторону Донецка и Бахмута. Часть техники отправляют в Новоазовск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Бахмут
NEWS
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года