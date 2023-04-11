ВСУ истощили "вагнеровцев" в Бахмуте, РФ бросает в бой спецназ и ВДВ: карты боев ISW
ВСУ настолько истощили силы "Вагнера", что российское военное командование вынуждено было перебросить в Бахмут части ВДВ РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW..
Ситуация в Луганской и Харьковской областях
В течение 9 и 10 апреля российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия к северо-западу от Кременной в районе Макеевки и Краснопоповки (в пределах 21 км к северо-западу от Кременной), а также к югу от Кременной вблизи с. Кузьмино, Диброва, Белогоровка и Верхнекаменное (все в пределах 3-18 км к югу от Кременной). Российский милблогер утверждает, что русские войска заняли новые позиции в районе Серебрянского леса (10 км к югу от Кременной).
Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый 9 апреля заявил, что на направлении Купянск-Лиман произошло семь боевых действий. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 8 апреля опубликовал кадры, на которых якобы видно, как чеченский спецназ "Ахмат" и подразделения 4-й бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР" действуют вблизи Кременной и Белогоровки (10 км к югу от Кременной). 9 апреля источник, связанный с российским БАРС (Боевой резерв), опубликовал кадры, на которых, как сообщается, батальон БАРС-14 действует на линии Сватово – Кременная. Несколько российских милблогеров 8 и 9 апреля опубликовали кадры, на которых утверждается, что российские десантные подразделения (ВДВ) действуют вблизи Кременной.
Бои в Донецкой области
Российские войска продолжали приобретать территорию в Бахмуте и его окрестностях 9 и 10 апреля, но, вероятно, продолжают нести значительные потери. Геолокационные кадры, опубликованные 9 и 10 апреля, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к северо-западу от Хромового (2 км к западу от Бахмута), к юго-западу от Бахмута и к северу от Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута) . Украинский пресс-секретарь Восточной группы 9 апреля полковник ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские воздушно-десантные силы (ВДВ) начали появляться в Бахмуте, вероятно, для усиления обычных сил, а не групп "Вагнера". Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 10 апреля заявил, что укр. войска настолько истощили силы "Вагнера", что российское военное командование вынуждено было перебросить в Бахмут элементы СПЕЦНАЗА и ВДВ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что посетил Бахмут и вручил награды бойцам группы "Вагнера". Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки в Бахмуте и близ Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута) и Хромового.
9 и 10 апреля русские войска продолжали вести наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи Авдеевки, Новокалинового (9 км севернее Авдеевки), Бердичев (7 км северо-западнее Авдеевки). , Северное (6 км западнее Авдеевки), Первомайское (10 км юго-западнее Авдеевки), Водяное (6 км юго-западнее Авдеевки), Марьинка. Российские милблогеры утверждали, что российские войска незначительно продвигались в районе Красногоровки (5 км севернее Авдеевки), Новокалинового и Новобахмутовки (9 км северо-западнее Авдеевки).
Украинский чиновник отметил, что темпы наступательных действий России на донецком направлении замедляются, а российские войска готовятся к обороне. Украинский объединенный пресс-центр начальника Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский 9 апреля заявил, что на этом участке фронта темпы наземных ударов России снизились, а российские силы обстреливают втрое меньше, чем в феврале 2023 года. Дмитрашковский также сообщил, что российские войска сосредоточили на донецком направлении 205 батальонно-тактических групп (БТГ) из-за страха перед украинским контрнаступлением.
"Южная ось"
9 и 10 апреля русские войска продолжали оборонную подготовку в Херсонской и Запорожской областях. В Генштабе Украины сообщили, что 9 и 10 апреля российские войска продолжали строительство оборонных рубежей и укреплений на Херсонском и Запорожском направлениях. Украинский объединенный пресс-центр начальника Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский 9 апреля заявил, что российские войска интенсивно оборудуют и пройдут оборонительные позиции в Запорожской области и сосредоточили на этом направлении 113 батальонно-тактических групп (БТГ) из-за страха перед украинским контрнаступлением. Однако очень маловероятно, что любое из этих БТГ работает на полную мощность или работает в соответствии с российской доктриной, учитывая массовые потери российской живой силы и техники на предыдущих этапах войны. Спутниковые снимки показывают, что русские войска со 2 по 22 марта построили дополнительные укрепления вокруг Васильевки Запорожской области. Местный Telegram-канал Херсонской области 10 апреля сообщил, что российские войска пытаются имитировать уход из Новой Каховки, чтобы ввести в заблуждение украинские войска и сорвать планы контрнаступления Украины.
9 и 10 апреля российские войска нанесли артиллерийские и ракетные удары по всей территории юга Украины. 10 апреля в Генштабе Украины сообщили, что за минувшие сутки российские войска выпустили две ракеты С-300 по гражданским объектам в Запорожской области. 9 апреля Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины заявило, что в ночь с 8 на 9 апреля шесть российских самолетов Су-35 нанесли удары по району Берислава Херсонской области с использованием управляемых авиабомб и противорадиолокационных ракет Х-31. 9 и 10 апреля русские войска продолжали регулярные обстрелы Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей. Российский милблогер опубликовал кадры, на которых якобы видно, как российские войска используют термобарическую артиллерийскую систему ТОС-1А для удара по украинским позициям у Очакова Николаевской области.
Ранее мы писали, Россияне начали перебрасывать в район Бахмута и Донецка свою технику и боекомплект из-под Угледара.
Напомним, командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александра Сырского заявил, что окупанты перешли к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции в Бахмуте.
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