За три роки СБУ затримала на хабарі понад 2 тис. держслужбовців

Серед затриманих СБУ на хабарі є й високопосадовці

За три роки Служба безпеки України (СБУ) затримала під час отримання хабара 2 147 державних службовців. Про це повідомив перший заступник голови СБУ Павло Демчина, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я зараз говорю тільки про злочини, пов’язані з отриманням неправомірної вигоди. За три останніх років СБУ оголошено підозру 2 тисячам 147 особам. Ці особи були затримані безпосередньо під час отримання хабара. До речі, по всіх категоріях справ є вироки. Питання, наскільки вони жорсткі чи м’які, але вони є", - заявив Демчина.

Він наголосив, що серед затриманих СБУ на хабарі є й високопосадовці. Зокрема, заступник голови Державної міграційної служби.

"Серед них, представників митних органів - 119 осіб затримано, 35 отримали вироки на сьогоднішній день. Серед працівників податкових органів - 111 осіб затримано, 22 отримали вироки. Окрім того, 45 працівників прокуратури було затримано. Органи внутрішніх справ - 423 особи затримано під час отримання хабара. Серед представників міграційної служби - 38 осіб були затримані під час одержання неправомірної вигоди за виготовлення паспортів, 9 з них засуджено", - заявив Демчина.

Нагадаємо, 13 червня у Черкаській області прокурора та адвоката затримано під час одержання хабара.