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Под Черкассами из-за падения обломков повреждены дома (фото)

Черкассы, Суббота 31 августа 2024 09:36
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Под Черкассами из-за падения обломков повреждены дома (фото) Фото: в Черкасском районе из-за падения обломков повреждены дома 31 августа (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 31 августа РФ атаковала Черкасскую область. Обломками повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игоря Табурца.

Из-за падения обломков в Черкасском районе повреждены четыре частных дома, однако люди не пострадали. Это самое главное. Обследование территории продолжается", - рассказал он.

Последствия падения обломков в Черкасском районе 31 августа (t.me/cherkaskaODA)

Как добавил глава ОВА, по предварительным данным, украинские военные уничтожили в небе над областью три "Шахеда".

Атака РФ по Украине

Российские войска снова атаковали Украину в ночь на 31 августа. Тревога в Украине объявлялась несколько раз, как из-за угрозы дронов, так и из-за угрозы балистики.

В частности, в Киеве тревога в общей сложности длилась 4 часа. Эта атака РФ на столицу стала четвертой за неделю. ПВО сбила все цели, которые РФ запустила на Киев.

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