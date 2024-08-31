Под Черкассами из-за падения обломков повреждены дома (фото)

В ночь на 31 августа РФ атаковала Черкасскую область. Обломками повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игоря Табурца.

Из-за падения обломков в Черкасском районе повреждены четыре частных дома, однако люди не пострадали. Это самое главное. Обследование территории продолжается", - рассказал он. Последствия падения обломков в Черкасском районе 31 августа (t.me/cherkaskaODA) Как добавил глава ОВА, по предварительным данным, украинские военные уничтожили в небе над областью три "Шахеда".