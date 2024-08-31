Под Черкассами из-за падения обломков повреждены дома (фото)
В ночь на 31 августа РФ атаковала Черкасскую область. Обломками повреждены дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игоря Табурца.
Из-за падения обломков в Черкасском районе повреждены четыре частных дома, однако люди не пострадали. Это самое главное. Обследование территории продолжается", - рассказал он.
Последствия падения обломков в Черкасском районе 31 августа (t.me/cherkaskaODA)
Как добавил глава ОВА, по предварительным данным, украинские военные уничтожили в небе над областью три "Шахеда".
Атака РФ по Украине
Российские войска снова атаковали Украину в ночь на 31 августа. Тревога в Украине объявлялась несколько раз, как из-за угрозы дронов, так и из-за угрозы балистики.
В частности, в Киеве тревога в общей сложности длилась 4 часа. Эта атака РФ на столицу стала четвертой за неделю. ПВО сбила все цели, которые РФ запустила на Киев.
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