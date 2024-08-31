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Тревога продолжалась почти четыре часа. ПВО сбила все летевшие на Киев дроны РФ

Киев, Суббота 31 августа 2024 08:53
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Тревога продолжалась почти четыре часа. ПВО сбила все летевшие на Киев дроны РФ Фото: ПВО сбила все дроны РФ, летевшие на Киев во время атаки РФ 31 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне в ночь на 31 августа четвертый раз за неделю атаковали Киев дронами. ПВО сбила все летевшие на столицу БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

"Четвертая воздушная атака на Киев за эту неделю! Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде "Shahed", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

По данным Попко, в Киев баражирующие боеприпасы заходили всю ночь, волнами и по разным направлениям, воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и суммарно длилась почти 4 часа.

"Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были уничтожены. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", - отметил он.

Атака РФ на Киев

В Киеве несколько раз объявляли тревогу в ночь на 31 августа. Основной причиной был запуск дронов-камикадзе. Но, к примеру, после 00:00 к дроновой опасности добавлялась и угроза баллистики.

Последнюю из тревог в Киеве объявляли около 7:30 и тоже из-за угрозы дронов. Сообщалось, что в Киевской области работает ПВО.

В Киевской ОВА рассказали, что уже есть информация о сбитых целях. В регионе обошлось без "прилетов" и пострадавших, но начались пожары в трех районах области.

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