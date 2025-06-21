ua en ru
Сб, 21 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

За день энергетики зажили дома почти 20 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

Украина, Суббота 21 июня 2025 18:07
UA EN RU
За день энергетики зажили дома почти 20 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК Фото: ДТЭК заживил дома почти 20 тысяч семей после обстрелов за день (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

За день энергетики ДТЭК смогли восстановить электричество в домах более 19,3 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях. Свет исчез в домах после вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что вражеские атаки продолжаются. Но энергетики так же не оставляют ремонтировать поврежденные или разрушенные сети и оборудование, как только военные и саперы дают разрешение на проведение работ.

В частности, в Донецкой области вчера удалось вернуть свет в 12,6 тысяч домов после вражеских обстрелов.

В то же время на Днепропетровщине за тот же период энергетики восстановили электроснабжение 6,6 тысяч домов местных жителей.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 137 тысячам семей, чьи дома были без света из-за вражеских обстрелов.

Добавим, что в мае энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
Новости
Келлог убедил Лукашенко? Тихановский и другие политзаключенные вышли на свободу
Келлог убедил Лукашенко? Тихановский и другие политзаключенные вышли на свободу
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде