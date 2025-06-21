За день энергетики зажили дома почти 20 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

За день энергетики ДТЭК смогли восстановить электричество в домах более 19,3 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях. Свет исчез в домах после вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Отмечается, что вражеские атаки продолжаются. Но энергетики так же не оставляют ремонтировать поврежденные или разрушенные сети и оборудование, как только военные и саперы дают разрешение на проведение работ.

В частности, в Донецкой области вчера удалось вернуть свет в 12,6 тысяч домов после вражеских обстрелов.

В то же время на Днепропетровщине за тот же период энергетики восстановили электроснабжение 6,6 тысяч домов местных жителей.