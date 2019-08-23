Три чверті українців задоволені країною народження

У липні 2019 року 74% українців у віці старше 16 років заявили, що якби в них була можливість вибрати країну, в якій народитися, то вони обрали б Україну. Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens.

У різних країнах Європейського союзу загалом хотіли б народитися 4% опитаних, у США або Канаді в - 2%.

За даними опитування, тільки 1% громадян України хотіли би народитися на території Росії.

Крім того, 15% респондентів не змогли дати відповідь на це питання.

sapiens.com.ua

Опитування проведене 5-22 липня 2019 року серед 1000 осіб віком від 16 років по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у серпні 2019 року патріотами своєї країни вважають себе 83% громадян України, що приблизно стільки ж, як і в минулому році.

Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group, переважна більшість жителів України (80%) найближчим часом не планують виїзд на роботу за межі України. У травні 2019 року виїхати на роботу за кордон планують 12% українців, з яких більшість (9%) планують попрацювати і повернутися в Україну, тоді як лише 3% розраховують залишитися за кордоном.