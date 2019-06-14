Заступники директора ДБР публічно виступили за колектив та проти беззаконня

Ольга Варченко і Олександр Буряк (sud.ua)

Звільнення відбулось всупереч усім законним процедурам, вважають заступники

Перша заступниця директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ольга Варченко та заступник директора ДБР Олександр Буряк публічно встали на захист звільнених працівників установи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на їх інтерв’ю "Судово-юридичній газеті".

Як відомо, у ДБР відбулася низка звільнень топ-працівників за особистим розпорядженням директора Бюро Романа Труби. Його заступники наполягають, що це було зроблено всупереч усім законним процедурам.

"28 травня нам надійшли проекти наказів про звільнення співробітників. До проектів ніяких документів, що обґрунтовують звільнення, додано не було, тому ми спробували розібратися, на якій підставі людей звільняють", – заявила Варченко.

"Нам дійсно направлялися на погодження проекти наказів про звільнення 4 співробітників. До цих проектів не було додано жодних документів, які б обґрунтовували висновок про не проходження ними випробувального терміну або ж інші причини, що обґрунтовували необхідність звільнення, тому не було жодних законних підстав для погодження цих наказів. Це наша спільна із Ольгою Варченко позиція", – підкреслив Буряк.

За словами заступників директора ДБР, жодних законних підстав погоджувати ці накази не було, але Труба все одно звільнив цих працівників. При чому зробив він це самостійно, без погоджування із Зовнішньою конкурсною комісією, а згідно з законом, саме вона мала надавати подання на звільнення високопосадовців.

"Зовнішня конкурсна комісія надала нам відповідь, що вони таких подань не скеровували. Таким чином, жодних законних підстав погоджувати ці накази не було. Скерувавши Трубі відмови у погодженні наказів про звільнення, ми з’ясували, що це вже неважливо, оскільки директором були підписані інші примірники наказів. Тобто, наших погоджень ніхто не чекав", – пояснила Варченко.

На її переконання, орган, що має бути взірцем у питаннях дотримання прав громадян, не може сам порушувати їх права. Вона також додала, що законність в цьому випадку мав би відновити сам Труба, але це доводиться робити суду.

"Помилку завжди можна виправити. І це не ознака слабкості, а ознака сильного та мудрого керівника. Наразі ж помилки директора виправляє суд. Як приклад, звільнений керівник Другого управління досудових розслідувань через Окружний адміністративний суд зупинив наказ про своє звільнення і вже на роботі. Думаю, так зроблять і інші звільнені. Це лише справа часу. Хочу підкреслити, що ми не акцентуємо увагу на прізвищах цих звільнених людей. Ми говоримо не про персоналії, а про те, що процедура і закон були порушені", – підкреслила заступниця директора ДБР.

Крім того, вважають заступники директора Бюро, після таких рішень атмосфера у колективі стала досить важкою.

"Працівники, розуміючи, що їх теж у будь-який момент можуть звільнити, втрачають мотивацію працювати", – підсумувала Варченко.