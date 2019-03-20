Соціологи заміряли рівень гендерної рівності в Україні

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Чоловіки дещо вище оцінюють ступінь рівноправності

Більшість українців (від 56% до 68%) вважають, що в сферах суспільного життя чоловіки і жінки мають рівні права для своєї самореалізації. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Разом з тим, за даними опитування, значна частина громадян (від 29% до 42%) вважають, більш широкі можливості для самореалізації мають чоловіки.

rb.com.ua

Як зазначають соціологи, чоловіки схильні дещо рідше згадувати про гендерну нерівність, ніж жінки. Наприклад, точку зору про те, що чоловіки мають більше можливостей для заняття керівної посади, висловлювало 40% чоловіків і 44% жінок. Про більш широкі можливості чоловіків отримувати гідну зарплату згадувало 33% чоловіків і 44% жінок. Аналогічна картина спостерігалася і в тих випадках, коли мова йшла про переваги, які чоловіки мають в плані реалізації себе в бізнесі (відповідно, 30% проти 39%).

Опитування проводилося в період з 13 по 21 лютого 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, колишнього керівника Національного агентства з питань запобігання корупції Наталю Корчак призначили уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у НАПК.

Нагадаємо, що в Міністерстві закордонних справ (МЗС) України в 2019 році буде проведений гендерний аудит, оскільки міністерство приєдналася до міжнародного руху за гендерну рівність HeForShe.