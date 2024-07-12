Лишь 4 часа со светом в сутки: при каких условиях возможен такой сценарий

В Украине продолжают использовать графики отключений из-за сложной ситуацией в энергосистеме. Но если предположить, что придется выключать сразу 5 очередей потребителей, свет в таком случае будет всего 4 часа в сутки.

Заметим, что 5 очередей одновременно пока не отключались ни разу. Пока максимальные отключения бытовых потребителей от электроэнергии могут составлять от 12 до 16 часов в сутки. Это если речь идет о применении четырех очередей.

Впрочем, есть и самый плохой сценарий. Так, если отключить придется шесть очередей, то практически все бытовые потребители останутся без света. Но пока об этом речь не идет.

Как работают графики отключения света?

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook объяснил, что "Укрэнерго" устанавливает ограничения для групп/очередей, учитывая ожидаемые объемы потребления на следующий день. Таким образом, оператор определяет, сколько очередей нужно отключить на конкретный момент времени, чтобы сбалансировать систему.

Он также отметил, что в графике существуют темно-серые слоты (электроснабжения нет), светло-серые (возможны отключения) и белые (свет есть). В каждой следующей паре групп (или очередей) графики одинаковы. То есть 1 и 2 - одинаковые, 3 и 4 - одинаковые, 5 и 6 - одинаковые. И если говорить о светло-серых слотах, то применять их или нет - это зависит от объемов ограничений.

"Если говорят, что нужно отключить 1-2 группы/очереди, то это означает, что отключение будет происходить в пределах темно-серых слотов на конкретный момент времени. То есть, например, если в среду с 18:00 нужно ограничить потребление на две очереди, то по графикам - это отключение 3 и 4 группы", - отметил Коваленко.

При этом если нужно отключить 3-4 группы/очереди, то к темно-серым слотам добавляются еще и светло-серые. К примеру, если в среду с 19:00 нужно отключить 4 группы/очереди, то без света будут 3 и 4 группы (темно-серые зоны) и 1-2 группы (светло-серые зоны), разъясняет гендиректор Yasno.

"Важно также понимать и то, что поскольку у нас график "шахматный", а групп - 6, цикл его работы - три дня, а также неделя. Это влияет на равномерность и справедливость отключений. То есть для того, чтобы сравнить, равномерно ли отключалась первая и вторая группы, нужно подытожить, на сколько часов за три дня или за неделю отключали первую группу, а на сколько - вторую. Сравнивать объемы отключений групп в течение одного дня - не совсем корректно", - считает Коваленко.

Он добавляет, что также на равномерность влияет и то, меняет ли "Укрэнерго" количество очередей для отключения в течение дня.