Три очереди почти весь день. Стало известно, как завтра будут выключать свет

Завтра, 14 июля, графики отключений света будут применяться на протяжении всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и "Укрэнерго".

В то же время в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до конца суток. В "Укрэнерго" сообщили, что с 07:00 и до 15:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, а в другие часы будут действовать три очереди отключений одновременно.