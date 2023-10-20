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США хотят уменьшить размер ежемесячной помощи Украине

США, Пятница 20 октября 2023 21:26
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США хотят уменьшить размер ежемесячной помощи Украине Фото: Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки хотят уменьшить размер помощи Украине и снизить его с 1,1 млрд долларов до 825 млн долларов в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на запрос администрации Белого дома в Конгресс США.

Отмечается, что прямая бюджетная поддержка Украины может уменьшиться с нынешних 1,1 млрд долларов до 825 млн долларов в месяц.

С таким запросом обратилась администрация президента США Джо Байдена к Конгрессу относительно экстренного финансирования для помощи Украине.

В запросе указано, что бюджетная поддержка будет предоставляться через Всемирный банк как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с текущей системой условий, разработанной правительством США.

В Белом доме отметили, что этот запрос на финансирование основывается на последней оценке Международного валютного фонда по дефициту финансирования Украины на 2024 год и предположениях США относительно гарантированного распределения расходов между Европейским союзом, Японией и другими донорами.

Запрос Байдена

Напомним, сегодня, 20 октября, президент США Джо Байден пригласил в Конгресс финансирование помощи Украине и Израилю в размере почти 105 млрд долларов.

При этом из них 61 млрд. долларов президент хочет направить на помощь Украине. Также в запросе предусмотрены средства обеспечения безопасности на границе США с Мексикой.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что запрос президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на финансирование помощи Украине и Израилю играет решающую роль в безопасности американцев.

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