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Трейдеры через Турцию, Казахстан и Армению обходят санкции против России, - премьер Латвии

Фото: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (facebook.com.karinskrisjanis)
Автор: Татьяна Зарембо

Латвия заявила, что трейдеры используют Турцию, Казахстан и Армению во избежание санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает издание, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш указал на рост европейской торговли с тремя странами, который, по его словам, был "непропорционален тому, что было в прошлом". Он не предоставил дополнительных доказательств ухода от санкций и не уточнил, какие товары продаются, однако считает, что с этими странами, безусловно, нужно работать, чтобы привлечь их к поддержанию санкций против России.

"Кришьянис Кариньш сделал это утверждение после переговоров с коллегами из других членов ЕС Эстонии и Литвы, которые вместе с Латвией были одними из самых громких сторонников санкций против России после ее вторжения в Украину в 2022 году", - подчеркивает издание.

Кроме того, пишет Reuters, премьер призвал искать законодательные возможности по всей Европе, чтобы убедиться, что Евросоюз сможет криминализировать уклонение от санкций.

"Одно решение состоит в том, чтобы работать с этими странами, привлечь их также после санкций. Второе - искать законодательство по всей Европе, чтобы убедиться, что мы криминализируем уклонение от санкций. Закройте лазейки!", - подчеркнул Кариньш.

После переговоров с Кариньшом и литовским коллегой Ингридой Шимоните премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что следует рассмотреть "полный запрет торговли" с Россией, чтобы помочь избежать санкций.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что на днях высокопоставленный чиновник Министерства финансов США по санкциям Брайан Нельсон совершил поездку в Турцию и на Ближний Восток, чтобы предупредить страны и предприятия, что они могут потерять доступ к рынкам G7, если будут вести дело с организациями, на которые распространяются ограничения США.

Напомним, ранее Министерство торговли США включило семь организаций из Ирана в свой "черный список" за содействие Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу.

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