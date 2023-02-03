Трейдери через Туреччину, Казахстан і Вірменію обходять санкції проти Росії, - прем’єр Латвії

Як зазначає видання, прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш вказав на зростання європейської торгівлі з трьома країнами, яке, за його словами, було "непропорційним тому, що було в минулому". Він не надав додаткових доказів ухилення від санкцій і не уточнив, які товари продаються, проте вважає, що з цими країнами, безумовно, потрібно працювати, щоб залучити їх підтримати санкції проти Росії.

"Кріш’яніс Каріньш зробив це твердження після переговорів із колегами з інших членів ЄС Естонії та Литви, які разом із Латвією були одними з найбільш гучних прихильників санкцій проти Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році", - підкреслює видання.

Крім того, пише Reuters, прем'єр закликав шукати законодавчі можливості по всій Європі, аби переконатися, що Євросоюз зможе криміналізувати ухилення від санкцій.

"Одне рішення полягає в тому, щоб працювати з цими країнами, залучити їх також після санкцій. Друге - шукати законодавство по всій Європі, щоб переконатися, що ми криміналізуємо ухилення від санкцій. Закрийте лазівки!", - наголосив Каріньш.

Після переговорів з Каріньшом і литовським колегою Інґрідою Шімоните прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що слід розглянути "повну заборону торгівлі" з Росією, щоб допомогти уникнути санкцій.