Трейдери через Туреччину, Казахстан і Вірменію обходять санкції проти Росії, - прем’єр Латвії

Латвія заявила, що трейдери використовують Туреччину, Казахстан та Вірменію, щоб уникнути санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає видання, прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш вказав на зростання європейської торгівлі з трьома країнами, яке, за його словами, було "непропорційним тому, що було в минулому". Він не надав додаткових доказів ухилення від санкцій і не уточнив, які товари продаються, проте вважає, що з цими країнами, безумовно, потрібно працювати, щоб залучити їх підтримати санкції проти Росії.
"Кріш’яніс Каріньш зробив це твердження після переговорів із колегами з інших членів ЄС Естонії та Литви, які разом із Латвією були одними з найбільш гучних прихильників санкцій проти Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році", - підкреслює видання.
Крім того, пише Reuters, прем'єр закликав шукати законодавчі можливості по всій Європі, аби переконатися, що Євросоюз зможе криміналізувати ухилення від санкцій.
"Одне рішення полягає в тому, щоб працювати з цими країнами, залучити їх також після санкцій. Друге - шукати законодавство по всій Європі, щоб переконатися, що ми криміналізуємо ухилення від санкцій. Закрийте лазівки!", - наголосив Каріньш.
Після переговорів з Каріньшом і литовським колегою Інґрідою Шімоните прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що слід розглянути "повну заборону торгівлі" з Росією, щоб допомогти уникнути санкцій.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що днями високопосадовець Міністерства фінансів США по санкціях Браян Нельсон здійснив поїздку до Туреччини та на Близький Схід, щоб попередити країни та підприємства, що вони можуть втратити доступ до ринків G7, якщо вестимуть справу з організаціями, на які поширюються обмеження США.
Нагадаємо, раніше Міністерство торгівлі США включило сім організацій з Ірану до свого "чорного списку" за сприяння Збройним силам Росії та її військово-промисловому комплексу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.