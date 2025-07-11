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Рубио объяснил заявление Трампа о поставках оружия Украине за счет НАТО

Пятница 11 июля 2025 21:40
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Рубио объяснил заявление Трампа о поставках оружия Украине за счет НАТО Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Американький президент Дональд Трамп призывает союзников по НАТО передать необходимое оружие Украине из своих запасов, а затем приобрести замену в США.

Как сообщает РБК-Украина, об этом государственный секретарь США Марко Рубио рассказал журналистам на полях встречи стран АСЕАН в Куала-Лумпур (Малайзия).

Комментируя заявление Трампа, Рубио отметил, что речь не идет о какой-то новой схеме поставок вооружений Украине, а скорее об одном из вариантов военных поставок, который уже существовал. Он предусматривает закупку европейскими странами оружия у США, а затем передача его Украине.

"В конце концов, некоторые системы, которые нужны Украине, Европа не производит. Их придется закупать у США. Кроме того, я хотел бы отметить, что ряд оборонительных вооружений, в которых нуждается Украина, есть у наших союзников по НАТО. А некоторые уже сделали заказы на них", - добавил госсекретарь США.

По его словам, американская сторона призывает своих союзников передать необходимые вооружения Украине из своих запасов, а затем приобрести у США замену.

Отвечая на вопрос, касается ли это уже существующих системы или новых, Рубио отметил, что "возможно и то, и другое".

"Ведь гораздо быстрее перевезти что-то, например, из Германии в Украину, чем заказать это на заводе и дождаться доставки. Так что есть несколько разных подходов к этому вопросу, но главное, что сейчас в Европе есть существующие ресурсы, которые можно передать Украине, а потом европейцы смогут приобрести замену в США. Это один из аспектов, о котором, по моему мнению, вчера говорил президент", - пояснил Рубио.

Заявление Трампа

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил о новом плане поддержки Украины. Он предусматривает передачу американского оружия, но не бесплатно, как при предыдущей администрации Джо Байдена.

Речь идет о том, что США будут продавать оружие союзникам по НАТО, которые затем будут передавать его Украине.

По словам Трампа, оружие будет поставляться сначала в страны НАТО, а дальше они будут иметь право самостоятельно решать, кому и что передавать.

При этом НАТО будет оплачивать эти поставки, что позволяет Вашингтону формально не принимать непосредственного участия в передаче вооружений Украине.

Эксперты считают, что это позволяет избежать прямой ответственности США, сохраняя при этом военную поддержку украинской армии.

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