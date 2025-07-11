Рубио объяснил заявление Трампа о поставках оружия Украине за счет НАТО

Американький президент Дональд Трамп призывает союзников по НАТО передать необходимое оружие Украине из своих запасов, а затем приобрести замену в США.

Как сообщает РБК-Украина , об этом государственный секретарь США Марко Рубио рассказал журналистам на полях встречи стран АСЕАН в Куала-Лумпур (Малайзия).

Комментируя заявление Трампа, Рубио отметил, что речь не идет о какой-то новой схеме поставок вооружений Украине, а скорее об одном из вариантов военных поставок, который уже существовал. Он предусматривает закупку европейскими странами оружия у США, а затем передача его Украине.

"В конце концов, некоторые системы, которые нужны Украине, Европа не производит. Их придется закупать у США. Кроме того, я хотел бы отметить, что ряд оборонительных вооружений, в которых нуждается Украина, есть у наших союзников по НАТО. А некоторые уже сделали заказы на них", - добавил госсекретарь США.

По его словам, американская сторона призывает своих союзников передать необходимые вооружения Украине из своих запасов, а затем приобрести у США замену.

Отвечая на вопрос, касается ли это уже существующих системы или новых, Рубио отметил, что "возможно и то, и другое".

"Ведь гораздо быстрее перевезти что-то, например, из Германии в Украину, чем заказать это на заводе и дождаться доставки. Так что есть несколько разных подходов к этому вопросу, но главное, что сейчас в Европе есть существующие ресурсы, которые можно передать Украине, а потом европейцы смогут приобрести замену в США. Это один из аспектов, о котором, по моему мнению, вчера говорил президент", - пояснил Рубио.