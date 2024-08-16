В Германии сообщили о новой возможной диверсии с водой для Бундесвера
В Германии в третий раз возникли подозрения о возможном биологическом или химическом загрязнении воды, поставляемой на базу Бундесвера. В этот раз в городе Мехерних.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Подозрения по заражению воды возникли после обнаружения срезанного ограждения возле одного из городских резервуаров для питьевой воды. Военная база Бундесвера, расположенная в этом городе, получает воду из этого резервуара.
Однако после проведенных исследований местные власти сообщили, что угроза не подтвердилась. Жителям Мехерниха рекомендовали кипятить воду, а проверки продолжаются.
Что предшествовало
Этот случай подозрения на диверсию с водой для военных стал уже третьим за последнюю неделю.
В ночь на 14 августа на базе ВВС в кельнском районе Ван сработали датчики контроля воды, что вызвало подозрение на возможное отравление. Сотрудники заметили подозрительного человека в черной одежде, однако ему удалось сбежать. В ограде базы обнаружили дыру, а несколько пожарных Бундесвера сообщили о проблемах со здоровьем.
То же самое произошло на военной базе НАТО в Гайленкирхене. Видеокамеры зафиксировали неизвестного, перелезшего через ограждение базы. Пробы воды, взятые на месте, не показали никаких отклонений, однако, следствие продолжается.
Жителям прилегающих к базам районов пока ничего не грозит, поскольку у объектов Бундесвера есть отдельные системы водоснабжения. Однако они предупреждены об осторожном использовании водных ресурсов.
Кельнская база ВВС Германии
Этот объект является важным логистическим узлом поддержки Украины в войне против российской агрессии. Солдаты ВСУ, прошедшие обучение в Германии, обычно вылетают из Кельна в Польшу.
В настоящее время в Бундестаге подозревают Россию в причастности к этим возможным диверсиям.
Также мы сообщали, что немецкий командир регионального командования "Гамбург", капитан морского флота Михаэль Гисс, предупредил о возможности глобальной войны через 5 лет и призвал к ней готовиться.
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