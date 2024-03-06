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Третья штурмовая уничтожила артбатарею россиян под Авдеевкой (видео)

Фото: Третья штурмовая уничтожила артбатарею россиян под Авдеевкой (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Третья штурмовая бригада уничтожила артбатарею российских оккупантов под Авдеевкой Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Третьей штурмовой бригады.

"Во время ночного облета на окраинах города было зафиксировано размещение четырех вражеских гаубиц Д-30, и еще двух - Д-20", - говорится в сообщении.

Утром ствольная артиллерийская батарея окупантов была пикетирована и успешно уничтожена стаей ударных дронов FPV.

Ситуация на Авдеевском направлении

Российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами, давят на окрестные села. 26 февраля ВСУ совершили отход от села Ласточкино Донецкой области, расположенное в 6 км от Авдеевки. Кроме того, 27 февраля ВСУ отошли от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.

29 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка. В частности, ВСУ выбили российских оккупантов из окраины села Орловка Покровского района Донецкой области, куда они смогли прорваться.

Как рассказывал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарновский 1 марта, российские войска имеют локальные успехи на Авдеевском направлении.

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Авдеевка