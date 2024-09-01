Десантники показали уничтожение врага в Волчанске: за месяц - минус почти 1200 окупантов
За август РФ потеряла почти 1200 солдат в полосе ответственности 71 ОЕБр в районе Волчанска. Речь идет об убитых и раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.
На канале отметили, что воины 71-й отдельной егерской бригады методически уничтожают живую силу противника. В частности, россияне отправляют пополнение, но долго на линии столкновения они не задерживаются.
"После коротких экскурсий по Волчанску оккупанты возвращаются домой 200-ми и 300-ми", - говорится в сообщении.
Десантники отметили, что туда, куда трудно попасть пуле, врага достанет артиллерия или миномет. А там, где не доберется снаряд или мина, прилетит FPV-дрон.
"Результат всегда отличный - нечисти становится меньше", – добавили в десантно-штурмовых войсках ВСУ.
Кроме того, военные показали видео, как уничтожали российских захватчиков
Напомним, что вчера Легион Главного управления разведки Минобороны показал видео, на которых показано, как украинские разведчики-легионеры участвуют в боевых действиях в районе Купянска Харьковской области.
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