Десантники показали уничтожение врага в Волчанске: за месяц - минус почти 1200 окупантов

За август РФ потеряла почти 1200 солдат в полосе ответственности 71 ОЕБр в районе Волчанска. Речь идет об убитых и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.

На канале отметили, что воины 71-й отдельной егерской бригады методически уничтожают живую силу противника. В частности, россияне отправляют пополнение, но долго на линии столкновения они не задерживаются.

"После коротких экскурсий по Волчанску оккупанты возвращаются домой 200-ми и 300-ми", - говорится в сообщении.

Десантники отметили, что туда, куда трудно попасть пуле, врага достанет артиллерия или миномет. А там, где не доберется снаряд или мина, прилетит FPV-дрон.

"Результат всегда отличный - нечисти становится меньше", – добавили в десантно-штурмовых войсках ВСУ.

Кроме того, военные показали видео, как уничтожали российских захватчиков