Третья штурмовая разбила колонну россиян, которые наступали в Харьковской области (видео)

Украинские защитники из Третьей отдельной штурмовой бригады помогают отбивать наступление россиян в Харьковской области. В частности, они уничтожили вражескую колонну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую в Telegram.
Как отмечают военные Третьей штурмовой, они вместе с подразделениями 66 отдельной механизированной бригады и 77 бригады десантно штурмовых войск уничтожили танки-черепахи и БМП-2 россиян.
Цели были уничтожены при помощи ударных беспилотников и артиллерии.
"Три единицы техники уничтожены безвозвратно и еще четыре поражены. Противник разбегался посадками, но часть личного состава нашли и зачистили", - рассказали воины.
При этом они уточнили, что разбито все штурмовое подразделение врага.
Напомним, российские оккупанты уже несколько дней штурмуют границу на севере Харьковской области. Пограничная территория стала “серой зоной”.
С начала такого наступления россиян их активно обезвреживают украинские Силы обороны.
Более детально о том, что происходит в регионе, - в материале РБК-Украина.
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