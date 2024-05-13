Третя штурмова розбила колону росіян, які наступали в Харківській області (відео)

Як зазначають військові Третьої штурмової, вони разом із підрозділами 66 окремої механізованої бригади та 77 бригади десантно-штурмових військ знищили танки-черепахи та БМП-2 росіян.

Цілі були знищені за допомогою ударних безпілотників та артилерії.

"Три одиниці техніки знищені безповоротно і ще чотири уражені. Противник розбігався по посадках, але частину особового складу знайшли та зачистили", - розповіли воїни.

При цьому вони уточнили, що розбито весь штурмовий підрозділ ворога.