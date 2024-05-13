Третя штурмова розбила колону росіян, які наступали в Харківській області (відео)

Українські захисники із Третьої окремої штурмової бригади допомагають відбивати наступ росіян у Харківській області. Зокрема, вони знищили ворожу колону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову у Telegram.
Як зазначають військові Третьої штурмової, вони разом із підрозділами 66 окремої механізованої бригади та 77 бригади десантно-штурмових військ знищили танки-черепахи та БМП-2 росіян.
Цілі були знищені за допомогою ударних безпілотників та артилерії.
"Три одиниці техніки знищені безповоротно і ще чотири уражені. Противник розбігався по посадках, але частину особового складу знайшли та зачистили", - розповіли воїни.
При цьому вони уточнили, що розбито весь штурмовий підрозділ ворога.
Нагадаємо, російські окупанти вже кілька днів штурмують кордон на півночі Харківської області. Прикордонна територія стала сірою зоною.
З початку такого наступу росіян їх активно знешкоджують українські Сили оборони.
Більш детально про те, що відбувається в регіоні, - у матеріалі РБК-Україна.
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