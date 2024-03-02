Третья штурмовая показала, как уничтожает вражеские танки под Авдеевкой (видео)

На опубликованном видео показана работа воинов батальона беспилотных систем Третьей отдельной штурмовой бригады.

Защитники показали, как выследили российский танк в районе Авдеевки. После этого украинские воины нанесли удар дроном, в результате чего вражеский танк взорвался.

Потери российской армии

Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 415 тысяч солдат.

Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 960 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Ситуация на фронте

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, россияне захватили Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны выбили врага из Орловки и Красногоровки на востоке Украины.

Ранее спикер ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш сообщал, что оккупанты пытаются захватить Часов Яр, а в соседних населенных пунктах Ивановское и Богдановка уже идут бои.