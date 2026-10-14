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Украинские воины FPV-дроном сбили российский ударный вертолет Ми-28 (видео)

11:48 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Украинские воины FPV-дроном сбили российский ударный вертолет Ми-28 (видео) Фото: украинские воины FPV-дроном сбили российский ударный вертолет Ми-28 (Getty Images)
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Украинские воины из зенитно-ракетного дивизиона "Пришельцы" FPV-дроном сбили новейший модернизированный российский ударный вертолет Ми-28.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Результат ювелирной работы пилотов ЗРДн "Пришельцы" - поражен новейший модернизированный российский ударный вертолет Ми-28", - говорится в сообщении.

Вертолет был поражен зенитным FPV-дроном.

Как отметили военные, дрон перехватил борт в воздухе, не оставив шансов ни технике, ни экипажу.

Напомним, в июле воины Сил беспилотных систем поразили российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник".

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