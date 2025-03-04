Третья годовщина оккупации ЗАЭС. МИД призвал международных партнеров к действиям
В третью годовщину оккупации Запорожской АЭС Украина призывает международных партнеров к конкретным действиям, которые должны стать ответом на ядерный шантаж. Россия пытается скрыть свои преступления и легитимизировать оккупацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
По сообщению МИД, Россия системно пытается скрыть свои преступления, легитимизировать оккупацию станции, распространять информационные манипуляции, в частности через государственную корпорацию "Росатом".
Украина призывает международных партнеров к конкретным действиям, которые должны стать четким ответом на ядерный шантаж.
Они должны включать расширение санкций против "Росатома" и прекращение сотрудничества с ним в гражданском атомном секторе.
Как отмечает МИД, МАГАТЭ должно занять более принципиальную позицию и признать, что работа миссии на ЗАЭС происходит в условиях незаконной оккупации. Агентство должно настаивать на выводе российских военных и персонала со станции. Незаконный российский контроль ставит под угрозу ядерную безопасность. Такие действия как запуск реакторов или перезагрузка топлива является исключительной компетенцией Украины. Все попытки России навязать свои правила и принимать решения от имени ЗАЭС являются нелегитимными.
Три года оккупация ЗАЭС
4 марта 2025 года исполнилось три года с момента, когда Россия атаковала и захватила крупнейший ядерный объект Европы - Запорожскую АЭС.
Российское нападение и захват ЗАЭС стали беспрецедентными в мировой истории. Впервые в истории атомная станция, которая находится под гарантиями МАГАТЭ, управляется не правомерным оператором, а государством-агрессором.
В МИД считают, что это часть более широкой стратегии незаконного присвоения украинских ядерных объектов, в частности захват исследовательского реактора в Севастополе в 2014 году и попытки оккупации Чернобыльской АЭС.
Напомним, на днях корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что МАГАТЭ могло впервые провести ротацию на ЗАЭС через оккупированные территории Украины.
В связи с этим Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста руководству МАГАТЭ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС через оккупированные территории Украины была вынужденным шагом для защиты работников агентства.