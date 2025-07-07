"Третья партия? Бессмыслица!": Трамп высмеял политические амбиции Маска

В США может появиться новая политическая сила, которая способна изменить расклад на политической арене. Инициатором данных изменений выступает самый богатый человек мира Илон Маск. Президент США Дональд Трамп уже высказал свое мнение по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дональда Трампа.

Так, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал идею Илона Маска о создании третьей политической партии. По его мнению, этот шаг выглядит абсолютно бессмысленно и не будет иметь серьезного влияния на американскую политику.

"Я считаю это смешным. Он может забавляться этим, но я действительно думаю, что это бессмысленно", - заявил Трамп во время одного из интервью, комментируя информацию о политических планах основателя Tesla и SpaceX.

Похоже, Трамп убежден, что даже такая амбициозная идея, как создание третьей партии, имеет мало шансов на успех.

Партия Маска

5 июля Илон Маск объявил о создании собственной политической партии, которую назвал "Американской". Он заявил, что его политическая сила станет оппозиционной к Республиканской партии Трампа.

Создание партии было ответом на принятие масштабного законопроекта "Big Beautiful Bill", который Маск считает "долговым рабством".

Партия позиционируется как альтернатива двухпартийной системе США - в защиту почти 80 % центристов, которые не чувствуют себя представленными в Демократической или Республиканской партиях.