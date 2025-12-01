RU

В Третьем корпусе опровергли заявления россиян о захвате двух поселков возле Лимана

Фото: в Третьем корпусе опровергли заявления россиян о захвате двух поселков возле Лимана (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинские военные опровергли информацию Минобороны РФ о якобы захвате двух населенных пунктов возле Лимана Донецкой области. Речь идет о поселках Ставки и Новоселовка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Третьего армейского корпуса ВСУ в Telegram.

"Командование 20-й армии и Минобороны РФ заявило о якобы "захвате" н.п. Ставки и Новоселовка в зоне ответственности 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса", - пишут военные.

Защитники назвали это информационной манипуляцией врага.

Как пояснили в Третьем корпусе, противник использует старую тактику: инфильтрует отдельные группы в районе неподконтрольных ему поселков с целью снять постановочные видео с триколором, сымитировать "контроль" и выдать потери за успехи.

"Каждую из таких групп систематически уничтожают украинские подразделения. И командиры 20-й армии РФ продолжают отчитываться о вымышленных достижениях, чтобы удовлетворить высшее командование", - отметили там.

Командир 60 ОМБр Дмитрий Рогозюк подтвердил, что ситуация на участке контролируемая.

"60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада вместе со смежными подразделениями продолжает устойчиво удерживать занятые рубежи в Донецкой области. Никаких оснований заявлять о "захвате" н.п. Ставки и Новоселовка не существует!" - отметил комбриг.

 

 

Ситуация на Лиманском направлении

В ноябре российские войска активизировали наступление на Лиманском направлении. Большие группы пехоты пытаются прорвать украинскую оборону, просочиться в город и выйти к железнодорожному вокзалу. Оккупанты также используют бронетехнику.

Украинские силы сдерживают атаки.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что ситуация на фронте остается сложной. По его словам, самые интенсивные бои идут в районах семи городов, среди которых и Лиман.

В сегодняшней утренней сводке Генштаб сообщил, что за минувшие сутки на Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новоегоровка, Торское, Новоселовка, Заречное и в сторону Чернещины и Коровиного Яра.

