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Третій український літак вилетів з Афганістану: на борту перебуває 79 українців

Автор: Дмитрий Кузнецов

Третій український літак вилетів з Афганістану. На його борту перебувають 79 громадян України та членів їх сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

"З Афганістану вилетів третій український літак, який евакуював 103 людини", - написав глава держави в Twitter.

Зеленський уточнив, що серед евакуйованих з Афганістану 79 українців і членів їх сімей. "Борт вже в безпеці і знаходиться на шляху додому", - додав він.

Президент подякував МЗС за організацію цієї операції. Україна не кидає своїх у біді", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, з Афганістану вилетів ще один український літак. На його борту знаходиться 100 осіб.

Зазначимо, раніше країни G7 закликали талібів гарантувати безпечну евакуацію людей з аеропорту Кабула.

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