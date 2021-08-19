Країни G7 закликали талібів гарантувати безпечну евакуацію людей з аеропорту Кабула

Глави МЗС країн "Великої сімки" провели віртуальну зустріч щодо ситуації в Афганістані. Міністри G7 закликали радикальний рух "Талібан" гарантувати безпечну евакуацію іноземців та афганців з аеропорту Кабула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумковий п ресреліз зустрічі .

"Міністри (закордонних справ - ред.) країн G7 закликали "Талібан" гарантувати безпеку іноземців і афганців, які бажають виїхати (з Афганістану - ред.)", - йдеться в заяві, опублікованій МЗС Великобританії.

Країни G7 також підкреслили важливість виконання талібами своїх зобов'язань щодо захисту цивільного населення і висловили глибоку стурбованість повідомленнями про насильницькі репресії в деяких частинах Афганістану.

Міністри погодилися з тим, що "Талібан" повинен докласти зусиль до того, щоб Афганістан не став місцем терористичної загрози міжнародній безпеці.