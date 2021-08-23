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Третий украинский самолет вылетел из Афганистана: на борту находится 79 украинцев

Автор: Дмитрий Кузнецов

Третий украинский самолет вылетел из Афганистана. На его борту находятся 79 граждан Украины и членов их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

"Из Афганистана вылетел третий украинский самолет, который эвакуировал 103 человека", - написал глава государства в Twitter.

Зеленский уточнил, что среди эвакуированных из Афганистана 79 украинцев и членов их семей. "Борт уже в безопасности и находится на пути домой", - добавил он.

Президент поблагодарил МИД за организацию этой операции. Украина не бросает своих в беде", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня, 23 августа, из Афганистана вылетел еще один украинский самолет. На его борту находится 100 человек.

Отметим, ранее страны G7 призвали талибов гарантировать безопасную эвакуацию людей из аэропорта Кабула.

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УкраинаАфганистанКабул