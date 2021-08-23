Третий украинский самолет вылетел из Афганистана: на борту находится 79 украинцев

Третий украинский самолет вылетел из Афганистана. На его борту находятся 79 граждан Украины и членов их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского .

"Из Афганистана вылетел третий украинский самолет, который эвакуировал 103 человека", - написал глава государства в Twitter.

Зеленский уточнил, что среди эвакуированных из Афганистана 79 украинцев и членов их семей. "Борт уже в безопасности и находится на пути домой", - добавил он.

Президент поблагодарил МИД за организацию этой операции. Украина не бросает своих в беде", - подчеркнул Зеленский.