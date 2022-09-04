"Третій лідер" Китаю наступного тижня відвідає Росію

Головний китайський депутат Лі Чжаньшу відвідає Росію наступного тижня. Він стане найбільш високопоставленим представником китайської влади, який приїде до РФ з початку її вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".
Повідомляється, що "третій лідер" Китаю, який очолює постійний комітет Всекитайських зборів народних представників приїде з офіційним візитом.
Також повідомляється, що він візьме участь у Східному економічному форумі (СЕФ). Лі Чжаньшу відвідає Росію в рамках турне, в ході якого представника КНР приймуть також в Монголії, Непалі та Південній Кореї.
Відзначимо, лідер Китаю Сі Цзіньпін не залишав країну з початку пандемії 2019 року.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Пекін продовжує підтримувати нейтралітет щодо війни Росії проти України. І на даний момент Київ це влаштовує.
Проте існують побоювання, що на тлі ізоляції від західного світу Росія може зблизитися з Китаєм і отримати від нього економічну підтримку.
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