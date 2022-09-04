"Третий лидер" Китая на следующей неделе посетит Россию

Главный китайский депутат Ли Чжаньшу посетит Россию на следующей неделе. Он станет самым высокопоставленным представителем китайской власти, который приедет в РФ с начала ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Сообщается, что "третий лидер" Китая, который возглавляет постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей приедет с официальным визитом. Также сообщается, что он примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Ли Чжаньшу посетит Россию в рамках турне, в ходе которого представителя КНР примут также в Монголии, Непале и Южной Корее. Отметим, лидер Китая Си Цзиньпин не покидал страну с начала пандемии COVID в 2019 года.