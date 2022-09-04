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"Третий лидер" Китая на следующей неделе посетит Россию

Фото: "третий лидер" Китая Ли Чжаньшу (wikimedia.org)
Автор: Илона Свиридова

Главный китайский депутат Ли Чжаньшу посетит Россию на следующей неделе. Он станет самым высокопоставленным представителем китайской власти, который приедет в РФ с начала ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Сообщается, что "третий лидер" Китая, который возглавляет постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей приедет с официальным визитом.

Также сообщается, что он примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Ли Чжаньшу посетит Россию в рамках турне, в ходе которого представителя КНР примут также в Монголии, Непале и Южной Корее.

Отметим, лидер Китая Си Цзиньпин не покидал страну с начала пандемии COVID в 2019 года.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Пекин продолжает поддерживать нейтралитет в отношении войны России против Украины. И на данный момент Киев это устраивает.

Тем не менее существуют опасения, что на фоне изоляции от западного мира Россия может сблизиться с Китаем и получить от него экономическую поддержку.

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