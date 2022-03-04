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Третій етап перемовин України з РФ може бути завтра або післязавтра, - Подоляк

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Львів, П'ятниця 04 березня 2022 16:17
Третій етап перемовин України з РФ може бути завтра або післязавтра, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна і Росія збираються провести третій раунд перемовин. Він може відбутися 5 або 6 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг членів української делегації Михайла Подоляка та Давида Арахамії.

"Третій етап (перемовин, - ред.) може бути завтра або післязавтра", - заявив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента наголосив, що головною метою перемовин є припинення вогню.

"Заради того, щоб не вбивали наших людей, ми готові їхати в будь-який час і працювати далі", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, що Михайло Подоляк також заявив, що переговори з Росією будуть йти важко, проте Україна не піде поступки.

Крім того, Давид Арахамія додав, що члени делегації не можуть розкривати деталі перемовин, оскільки обидві країни працюють за узгодженим комюніке, щоб не порушити логіку.

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