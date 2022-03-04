Третій етап перемовин України з РФ може бути завтра або післязавтра, - Подоляк

Україна і Росія збираються провести третій раунд перемовин. Він може відбутися 5 або 6 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг членів української делегації Михайла Подоляка та Давида Арахамії.

"Заради того, щоб не вбивали наших людей, ми готові їхати в будь-який час і працювати далі", - підкреслив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента наголосив, що головною метою перемовин є припинення вогню.

"Третій етап (перемовин, - ред.) може бути завтра або післязавтра", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, що Михайло Подоляк також заявив, що переговори з Росією будуть йти важко, проте Україна не піде поступки.

Крім того, Давид Арахамія додав, що члени делегації не можуть розкривати деталі перемовин, оскільки обидві країни працюють за узгодженим комюніке, щоб не порушити логіку.

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