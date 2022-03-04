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Переговори з Росією йтимуть важко, але йтимуть, - Подоляк

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Київ, П'ятниця 04 березня 2022 15:33
Переговори з Росією йтимуть важко, але йтимуть, - Подоляк Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Переговори між Україною і Росією йтимуть важко. Але українська сторона не піде на поступки, які можуть принизити боротьбу за свободу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг членів української делегації Михайла Подоляка та Давида Арахамії.

"Позиція Росії жорстка, але й позиція України теж жорстка, тому переговори йтимуть важко, але вони йтимуть", - сказав він.

Він також назвав складові переговорів.

"Перша - позиція України дуже сильна, посилена західними партнерами. Друга - (президент, - ред.) - Зеленський точно не піде ні на які поступки, які можуть принизити нашу боротьбу. з РФ", - наголосив Подоляк.

За його словами, українська делегація розуміє психологічний стан та цілі російської сторони.

"Ми розуміємо, куди вони хочуть зайти, чому вони так думають", - додав Подоляк.

Зазначимо, інший учасник делегації Давид Арахамія розповів, чому багато деталей переговорів не розкриваються. За його словами, делегації обох країн працюють за узгодженим комюніке, щоб не порушити логіку переговорів.

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