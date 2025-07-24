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Третий день протестов: как в Киеве проходит митинг против закона о НАБУ и САП

Фото: протесты в Киеве 24 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Виталий Носач

В Киеве в четверг вечером, 24 июля, люди массово вышли на протесты против закона, который урезает полномочия НАБУ и САП. Это уже третий день митингов в столице.

Подробнее о протестах - в материале РБК-Украина.

По словам очевидцев, на этот раз на площади возле театра им. Франко также собралось большое количество людей с плакатами. Однако количество протестующих сегодня - значительно меньше чем вчера.

Напомним, что митингующие выбрали расположение возле театра потому, что это ближайшее место к Офису президента на Банковой. В частности вчера толпа была видна из здания ОП.

Фото: протесты в Киеве 24 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)

По данным источников РБК-Украина, в течение первого дня акции, 22 июля, на площади возле театра Франко в целом могло побывать до 5 тысяч человек.

Сама площадь способна одновременно вместить примерно 2,5 тысячи человек, однако в течение вечера участники приходили и уходили, поэтому общее количество присутствующих за все время протеста могло достичь около 5 тысяч.

Протесты в других городах

Предыдущие два дня митингующие собирались также во многих городах - Олесе, Львове, Харькове, Днепре и других.

Сегодня же в сети уже сообщали о митингующих в Одессе - в меньшем количестве чем вчера.

Подробно о том, как протесты проходили 23 июля - читайте здесь.

 

Закон о НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла закон, который ограничивает полномочия НАБУ и САП.

Отныне генеральный прокурор имеет право вмешиваться в ход расследований: передавать дела другим органам, менять подследственность и давать обязательные указания детективам НАБУ и прокурорам САП.

Все детали закона - в материале РБК-Украина.

А уже сегодня президент Владимир Зеленский подал в Раду собственный законопроект по НАБУ и САП. Что известно о документе - можно прочитать в материале РБК-Украина.

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