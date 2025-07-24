UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Третій день протестів: як у Києві проходить мітинг проти закону про НАБУ і САП

Фото: протести у Києві 24 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Віталій Носач

У Києві у четвер ввечері, 24 липня, люди масово повиходили на протести проти закону, який урізає повноваження НАБУ і САП. Це вже третій день мітингів у столиці.

Детальніше про протести - в матеріалі РБК-Україна.

За словами очевидців, цього разу на площі біля театру ім. Франка також зібралась велика кількість людей з плакатами. Однак кількість протестуючих сьогодні - значно менша ніж вчора.

Нагадаємо, що мітингувальники обрали розташування біля театру тому, що це найближче місце до Офісу президента на Банковій. Зокрема вчора натовп було видно з будівлі ОП.

 Фото: протести у Києві 24 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)

За даними джерел РБК-Україна, протягом першого дня акції, 22 липня, на площі біля театру Франка загалом могло побувати до 5 тисяч людей.

Сама площа здатна одночасно вмістити приблизно 2,5 тисячі осіб, однак упродовж вечора учасники приходили та йшли, тож загальна кількість присутніх за весь час протесту могла сягнути близько 5 тисяч.

Протести в інших містах

Попередні два дні мітингувальники збирались також у багатьох містах - Олесі, Львові, Харкові, Дніпрі та інших.

Сьогодні ж у мережі вже повідомляли про мітингувальників в Одесі - у меншій кількості ніж вчора.

Детально про те, як протести проходили 23 липня - читайте тут.

Закон про НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада схвалила закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП.

Відтепер генеральний прокурор має право втручатися в хід розслідувань: передавати справи іншим органам, змінювати підслідність і надавати обов’язкові вказівки детективам НАБУ та прокурорам САП.

Всі деталі закону - в матеріалі РБК-Україна.

А вже сьогодні президент Володимир Зеленський подав до Ради власний законопроект щодо НАБУ і САП. Що відомо про документ - можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУСАПКиївМітинг