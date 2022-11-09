Во Львове второй раз за неделю сообщили о массовом минировании школ
Фото: во Львове снова ищут взрывчатку в школах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во Львове второй день подряд сообщают о массовом заминировании школ. Правоохранители проверяют информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Варта1" и "Суспільне".
По данным СМИ, информация о минировании поступила в 9:55. Известно, что есть серия анонимных сообщений о взрывчатке в учебных заведениях.
По указанным адресам уже работают правоохранители. В школах проводится эвакуация учеников и сотрудников.
Напомним, вчера во Львове неизвестные также сообщили о минировании ряда школ. Известно, что сообщение поступило на электронную почту на русском языке.
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